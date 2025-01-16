Спасатели ликвидировали мощный пожар в автосервисе Нижнего Новгорода
Спасатели полностью потушили мощный пожар, охвативший автосервис в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В момент возгорания автосервис не работал.
Специалисты устанавливают причины возникновения пламени. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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