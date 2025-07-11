Крупный пожар в Семикаракорске попал на видео

В Семикаракорске вспыхнул крупный пожар. В центре города загорелся торговый центр. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На месте работают спецслужбы. Из разных районов города виден густой столб черного дыма. Жители сообщают, что пожар начался в торговом центре «Пирамида». Причины возгорания неизвестны.

В пресс-службе МЧС России по региону сообщили, что пожар локализовали на площади 890 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул в ТЦ «Метрополис» на севере Москвы. Источник возгорания нашли на -1 этаже — на площади двух квадратных метров горело хранившееся там имущество. Объявили эвакуацию. Обошлось без пострадавших.