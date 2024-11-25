Крупный пожар в промзоне на юге Москвы локализовали

Крупный пожар на складе в Царицыне на юге Москвы локализовали. Об этом сообщил источник 360.ru.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар локализовали на трех тысячах квадратных метров. К ликвидации огня на юге столицы привлекли вертолет Ка-32 московского авиационного центра. С его помощью сбросили 25 тонн воды.

Для помощи в тушении пожара складских помещений отправили пожарный поезд, сообщила Московская железная дорога. В его составе вагон-насосная станция и две цистерны по 60 тонн воды.

На втором этаже складского помещения произошло возгорание. Пожару присвоили третий ранг сложности, так как огонь быстро распространяется внутри здания. Произошло обрушение. Прокуратура взяла установление обстоятельств пожара под контроль.