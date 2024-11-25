Площадь пожара в промзоне на юге Москвы возросла до 2500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на втором этаже складского помещения. Сигнал поступил в экстренные службы в 16:39. Пожару присвоили третий ранг сложности, к месту происшествия готовится вылететь вертолет Ка-32. Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки внутри здания.

По данным источника 360.ru, на территории находятся сосуды с фреоном.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла установление обстоятельств пожара под контроль. Работу органов на месте курирует зампрокурора Денис Гришин.

В субботу в Капотне за один день произошли два пожара в соседних домах. Пострадали в общей сложности три человека.