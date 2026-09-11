Крыша многоквартирного дома вспыхнула в Южно-Сахалинске

МЧС: площадь пожара в многоэтажке в Южно-Сахалинске составила 1 441 кв. м

В Южно-Сахалинске загорелась кровля пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 150 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Сахалинской области.

Пожар произошел в доме на Тихоокеанской улице. Огонь распространился по крыше на площади около тысячи квадратных метров.

На место выехали 33 специалиста с 11 единицами техники и психологи МЧС России. Спасатели эвакуировали из дома 150 жильцов и подали стволы на защиту квартир верхних этажей.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 1441 квадратный метр. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли. Огнеборцы продолжили тушить пожар на двух участках. Также проводится разборка конструкции.

Ранее в Тюмени в районе 4-го километра Салаирского тракта загорелись семь жилых домов. Пожар распространился на площади 700 квадратных метров. Пожар ликвидировали на следующий день после возгорания, никто не пострадал.