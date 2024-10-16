Крупный пожар в гаражах вспыхнул в Гурьевском проезде в Москве

Два гаража вспыхнули в Гурьевском проезде в Москве утром 16 октября. Как сообщил источник 360.ru, огонь охватил 20 квадратных метров.
В помещениях горели два автомобиля и личные вещи владельцев. Была угроза распространения пламени на соседние постройки.
Пожар оперативно потушили. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания пока неизвестна.
Ранее крупный пожар произошел на территории завода в Балашихе. Огонь охватил 300 квадратных метров на складе. Обошлось без пострадавших, возгорание оперативно ликвидировали.
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