Пострадавших нет. Юров уточнил подробности крупного пожара в Балашихе

Огонь охватил 300 квадратных метров на складе на территории Балашихинского литейно-механического завода. Подробности ЧП сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров.
«Горит склад. Площадь возгорания 300 квадратных метров. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — добавил он.
По информации источника 360.ru, возгорание удалось локализовать. Все обстоятельства случившегося уточняются. На месте продолжают работать экстренные службы.
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