Пострадавших нет. Юров уточнил подробности крупного пожара в Балашихе

Юров: огонь на складе на территории завода в Балашихе охватил 300 кв. метров

Огонь охватил 300 квадратных метров на складе на территории Балашихинского литейно-механического завода. Подробности ЧП сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров.

«Горит склад. Площадь возгорания 300 квадратных метров. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — добавил он.

По информации источника 360.ru, возгорание удалось локализовать. Все обстоятельства случившегося уточняются. На месте продолжают работать экстренные службы.