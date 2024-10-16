Пожар вспыхнул на территории завода в Балашихе

Пожар вспыхнул утром в производственно-складском здании на шоссе Энтузиастов в Балашихе. О ЧП в Подмосковье сообщил источник 360.ru.

В региональном главке МЧС подтвердили факт происшествия, уточнив, что огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Глава городского округа Сергей Юров в своем Telegram-канале отметил, что огонь вспыхнул на территории Балашихинского литейно-механического завода. По его словам, загорелся склад.

Ранее крупный пожар вспыхнул на складах в Ангарске. Пламя охватило территорию в 1050 «квадратов», в тушении возгорания участвовали 39 огнеборцев и 11 единиц техники. В МЧС отметили, что в результате пожара никто не пострадал.