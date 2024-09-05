Сильный пожар вспыхнул недалеко от бывшей птицефабрики в Волгоградской области

В Михайловке в Волгоградской области пожарные накануне потушили сильный пожар. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что недалеко от бывшей птицефабрики загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Прибывшим на место ЧП спасателям удалось справиться с огнем всего за полчаса. В пожаре никто не пострадал.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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