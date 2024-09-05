Пожар потушили в одном из детских садов Челябинска

Утром в четверг, 5 сентября, в одном из детских садов Челябинска произошел пожар. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что в здании загорелся электрический удлинитель. Детей на момент пожара в саду еще не было.

Повар заведения смогла остановить распространение огня с помощью отключения электричества и огнетушителя. В пожаре никто не пострадал.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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