Крупный пожар разгорелся в торговом центре в Улан-Удэ

Мощный пожар произошел в многоэтажном торговом центре в Улан-Удэ. Подробности ЧП рассказали 360.ru очевидцы случившегося.

По словам одного из них, с места пожара скорая увезла уже пятерых пострадавших.

«Судя по дыму горит сильно. <…> Уже отключили горячую воду. пожарные уже работают на месте происшествия», — отметил он.

Другой очевидец предположил, что пламя вспыхнуло из-за проблем с проводкой.

«Огонь и правда сильный. Погибших нет — все успели покинуть место пожара», — добавил собеседник 360.ru.