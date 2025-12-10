Крупный пожар разгорелся в торговом центре в Улан-Удэ
Мощный пожар произошел в многоэтажном торговом центре в Улан-Удэ. Подробности ЧП рассказали 360.ru очевидцы случившегося.
По словам одного из них, с места пожара скорая увезла уже пятерых пострадавших.
«Судя по дыму горит сильно. <…> Уже отключили горячую воду. пожарные уже работают на месте происшествия», — отметил он.
Другой очевидец предположил, что пламя вспыхнуло из-за проблем с проводкой.
«Огонь и правда сильный. Погибших нет — все успели покинуть место пожара», — добавил собеседник 360.ru.
Еще одна очевидица отметила, что в здании сгорела столовая. К месту ЧП прибыли 14 пожарных машин.
Сотрудница ТЦ, находившая внутри здания в момент пожара, отметила, что перед началом возгорания слышала хлопок, словно «лампочка перегорела». Также начала работать пожарная сигнализация.
Но ее звуки, по словам женщины, были тихими. И на них толком никто не обратил внимания. Эвакуация началась только после того, как появился дым.
«По потолку быстро начал распространяться огонь», — добавила она.
