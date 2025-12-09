Спасатели потушили огонь в квартире в Лотошине

Работники 205-й части территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили пожар в квартире многоквартирного дома в Лотошине. Как сообщил начальник подразделения Дмитрий Королев, в Систему-112 поступил звонок от обеспокоенных жителей дома, которые почувствовали запах дыма в подъезде.

По его словам, прибывшие пожарные установили, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Очевидцы предположили, что жильцов в этот момент внутри не было, а соседи смогли самостоятельно покинуть подъезд.

Королев отметил, что сотрудники службы в дыхательных аппаратах вскрыли дверь, вошли в плотное задымление и оперативно нашли очаг пожара. Выяснилось, что в одной из комнат горела площадь около четырех квадратных метров. Благодаря быстрым и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня по всей трехкомнатной квартире. Причиной возгорания, как предварительно установлено, могла стать оставленная на зарядке музыкальная колонка.