Крупный пожар разгорелся в автосервисе в Челябинске

МЧС: в Челябинске огнеборцы ликвидировали открытое горение в автосервисе

Сотрудники МЧС приступили к тушению автосервиса в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Они ликвидировали открытое горение на 700 квадратах. Пожарные не допустили распространения огня на примыкающее административное здание», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, уточняется, что для тушения пожара задействовали более 50 специалистов и 14 единиц техники

