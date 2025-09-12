Спасатели ликвидировали крупный пожар в складском здании Петербурга

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на Большом Сампсониевском проспекте, 28, произошло возгорание в складском здании. Пожарные расчеты получили сообщение о происшествии 12 сентября в 10:16. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огонь распространился на площади два квадратных метра в здании размером 15×30 метров. В 10:47 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 11:14 пожарным удалось локализовать возгорание. Окончательно пожар был потушен в 12:02.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в спасательном ведомстве, добавив, что в тушении огня принимали участие четыре единицы техники и 20 человек личного состава.