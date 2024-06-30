Крупный пожар разгорелся на складе досок в Иркутской области

Крупный пожар произошел на складе готовой продукции на лесопильном производстве в Братске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространяется на складе досок на шести тысячах квадратных метрах. Огнеборцы приступили к тушению пожара, для его ликвидации задействовали 26 специалистов и девять единиц техники. МЧС опубликовало видеозапись с ЧП. На кадрах видно, что огонь охватил одно здание, а также часть открытого склада досок.

Ранее пожар вспыхнул на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Объект загорелся ночью, возгоранию присвоили второй ранг опасности. Приехавшие на место спасатели зафиксировали открытое горение емкостей. По информации МЧС, никто не пострадал.

Площадь открытого горения составила 500 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание и продолжили ликвидировать последствия ЧП.