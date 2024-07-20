Крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде

Здание загорелось на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Кадры с места ЧП предоставила 360.ru местная жительница Дария Поленок.
По предварительной версии, возгорание произошло в арендуемом здании по производству мебели. Информации о погибших и пострадавших не было. Сейчас пожарные продолжают тушение здания.
Ранее мощный пожар произошел на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Никто не погиб.