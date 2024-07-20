Крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде

МЧС: мебельное производство загорелось в Нижнем Новгороде

Здание загорелось на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Кадры с места ЧП предоставила 360.ru местная жительница Дария Поленок.

По предварительной версии, возгорание произошло в арендуемом здании по производству мебели. Информации о погибших и пострадавших не было. Сейчас пожарные продолжают тушение здания.

Ранее мощный пожар произошел на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Никто не погиб.

Также возгорание тушили в частном доме в поселке Димара Выксунского округа Нижегородской области. На месте пожара обнаружили тела двух взрослых и ребенка.

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