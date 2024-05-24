Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области
Возгорание произошло в частном доме в поселке Димара Выксунского округа Нижегородской области. В результате пожара погибли три человека, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, пламя охватило дом по улице Железнодорожной. Общая площадь возгорания достигла 72 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура Нижегородской области.
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