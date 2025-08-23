Крупный пожар разгорелся на челябинской птицефабрике

МЧС: в Челябинской области тушат птицефабрику, горит кровля на 7000 «квадратах»

В Челябинской области борются с крупным пожаром на птицефабрике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В поселке Рощино горит кровля птичника на 7000 „квадратах“. Из здания самостоятельно вышли на улицу пять человек», — отметили в министерстве.

В тушении участвуют 46 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Как уточнили в пресс-службе, пожар локализован.

Причины возгорания неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее птицефабрика загорелась в Астрахани. Пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. При пожаре погибли около 166 тысяч кур.