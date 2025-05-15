В Астрахани полыхает птицефабрика

Пожар произошел на территории птицефабрики в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Двухэтажное здание горит в селе Покровка Ахтубинского района», — рассказали спасатели.

Пожарные приступили к тушению огня. Предварительно, пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 25 человек и восемь единиц техники.

Минувшей ночью крупный пожар произошел в Батайске после взрыва ларька с шаурмой. ЧП случилось около 02:00, жители сначала увидели пламя, а потом услышали громкий звук. По их мнению, могли взорваться баллоны с газом.

Горевшая палатка находится с детским домом. По предварительным данным, в результате пожара никто из детей не пострадал.