Почти 166 тысяч кур погибли при пожаре на птицефабрике в Астраханской области

При пожаре на птицефабрике в Астраханской области погибли около 166 тысяч кур. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как от предприятия поднимается высокий столб дыма.

«Мимо ехали, не успела заснять: там пожарная машина проехала и вертолет летел, не знаю, туда или нет, но, думаю, туда. Это рядом с Ахтубинском, село Покровское», — сообщила автор ролика.

По данным МЧС, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 17 человек.

«Пострадавших нет. Предварительно, погибли около 166 тысяч кур», — добавили в пресс-службе.

О пожаре на астраханской птицефабрике стало известно утром 15 мая. К тушению огня привлекли 25 спасателей и восемь единиц техники. Площадь пожара составила две тысячи «квадратов».