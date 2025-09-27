Крупный пожар произошел в историческом центре Ялты

Пожар в многоквартирном доме произошел на Екатерининской улице в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Из здания эвакуировали более 60 человек, о пострадавших не сообщается. Возгорание удалось локализовать на 400 квадратных метрах. На месте работают 33 специалиста и 13 единиц техники, огонь тушат из четырех стволов.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелась историческая лавка купца Гузеева. Никого внутри не было, поскольку здание расселили и его ждала реставрация. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.