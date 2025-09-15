Пожар охватил старинный дом на Ильинской улице в Нижнем Новгороде

В ночь на 15 сентября вспыхнул огонь в исторической лавке купца Гузеева, расположенной на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. К счастью, в происшествии никто не пострадал, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Здание, возведенное в XIX веке, было расселено из-за аварийного состояния. С 2024 года планировалось начать его реставрацию, для чего велись поиски инвестора. Однако ночью 15 сентября произошло возгорание.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров, и на месте его тушения работало 45 пожарных. Причина возгорания все еще остается неизвестной.