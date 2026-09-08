Крупный пожар произошел на складе DNS в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе магазина DNS. Возгорание охватило крышу и вывеску точки, сообщил источник 360.ru.

Очевидцы рассказали, что на крыше проводились ремонтные работы, после которых началось возгорание. Из здания эвакуировали посетителей и персонал.

«Да, наши подразделения там работают. Площадь пожара — порядка 200 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало», — подтвердили 360.ru в МЧС.

К 14 часам пожарным удалось ликвидировать возгорание. В работах участвовали 58 огнеборцев и 21 единица техники.

Ранее в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на фермерском хозяйстве, пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров. В результате погибли четыре коровы.

За несколько дней до этого огонь вспыхнул на трехэтажном складе в Павловском Посаде. Из здания спасатели оперативно вывели 20 человек, в результате никто не пострадал.