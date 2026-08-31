Пожар на складе на улице Каляева ликвидировали в Павловском Посаде

Сигнал о возгорании складского здания в доме № 3 поступил 29 августа в 14:24. Открытое горение потушили к 18:06, пострадавших нет.

Огонь начался в картонных коробках, из-за быстрого распространения пламени обстановка осложнилась, и пожару присвоили второй ранг сложности. Из здания оперативно вывели 20 человек.

Складской комплекс, построенный в 1958 году, представляет собой трехэтажное здание площадью более девяти тысяч квадратных метров. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла около 1000 квадратных метров, впоследствии огонь распространился до 1400 квадратных метров.

К тушению привлекли 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Локализовать пожар удалось в 16:44.

Городские власти поблагодарили сотрудников МЧС за профессионализм и слаженную работу. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. Жителей и руководителей предприятий призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.