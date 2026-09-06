Четыре коровы погибли при пожаре на ферме в Нижегородской области
Четыре коровы погибли при пожаре на частной ферме в селе Кондрыкино Большеболдинского округа. Люди не пострадали, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.
Пожар произошел на улице Новой в селе Кондрыкино Большеболдинского округа.
Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. В результате возгорания погибли четыре коровы.
Пострадавших среди людей нет. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.