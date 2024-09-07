Три медсестры спасли от пожара пациенток онкоцентра в Москве

Mash: 3 медсестры вывели 12 человек при пожаре в центре имени Кулакова в Москве

Три медсестры спасли пациенток онкологического отделения центра имени Кулакова в Москве во время пожара, который начался в подвале медучреждения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, когда в корпусе сработала пожарная сигнализация, то работницы сразу бросились спасать пациенток. Женщины лежали в палате на четвертом этаже. В итоге медсестры вывели 12 человек, часть из них реабилитировались после операции, а другие проходили курс химиотерапии.

По данным канала, в подвальном помещении воспламенились аккумуляторные батареи резервного питания. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и ликвидировали огонь.

Ранее двое жильцов многоквартирного дома в Нижнем Новгороде спаслись от пожара благодаря извещателю. Они установили его на кухне. Когда прибор издал громкий звук, то жители вышли из квартиры.