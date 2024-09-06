Сегодня 20:43 Пожар разгорелся в Алабушеве Источник360.ru сообщил о пожаре в селе Алабушево в Солнечногорске 0 0 0 Эксклюзив

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Сильный пожар разгорелся в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Очевидцы сообщили 360.ru, что столб дыма виден около железной дороги.

По сообщениям местных жителей, пожар разгорелся в районе стройки около железной дороги. Источник 360.ru предположил, что горит что-то у строителей РЖД. На кадрах, предоставленных очевидцами, видно, что пожар начинался с небольшого очага горения в районе, где проходят строительные работы. Официальной информации пока не поступало.

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