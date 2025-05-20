Молодой человек стал жертвой пожара в Челябинске

В Челябинске произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 21-летний мужчина. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, пожар вспыхнул утром на улице 32-й годовщины Октября. Спасатели обнаружили тело молодого человека, когда прибыли на место происшествия.
Огонь локализовали на площади в 15 квадратных метров. Двое жильцов — мужчина и женщина — успели эвакуироваться самостоятельно. Пострадавшего 1966 года рождения доставили в больницу с ожогами. Сейчас специалисты дознания выясняют причины возгорания. Подробности трагедии станут известны после завершения проверки.
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