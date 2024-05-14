Крупный пожар на теплоходе в Архангельске полностью потушили | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 10:30 Крупный пожар на теплоходе в Архангельске полностью потушили МЧС: пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске ликвидировали

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В Архангельске потушили пожар на теплоходе «Ломоносов», который стоял на ремонте. Судно накренилось, поэтому спасатели работали с причала и воды. Площадь возгорания превысила 900 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Архангельской области.

«В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе», — объявила пресс-служба ведомства.

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Судно накренилось на правый борт. Из-за угрозы опрокидывания его отбуксировали на мель, спасатели сошли на причал и продолжили тушение с берега и воды.

Возгорание на «Ломоносове» началось вечером 13 мая. К приезду спасателей верхняя палуба горела по всей площади. Теплоход стоял на ремонте, и существовал риск перехода огня на другие суда. Пожар тушили по повышенному рангу сложности с привлечением более 60 человек и 19 единиц техники. В 01:48 его локализовали на площади 936 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.