Крупный пожар на свалке в Видном попал на видео

Мощный пожар начался на свалке в Видном. Как сообщил источник 360.ru, огонь охватил 300 «квадратов».
Возгорание потушили. Информация о пострадавших не поступала.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На записи видны языки пламени и огромные клубы черного дыма. В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся мусор на открытой местности.
«Бытовки не горят», — добавили в министерстве.
Ранее смертельный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Предварительная причина возгорания — использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
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