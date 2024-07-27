Крупный пожар на свалке в Видном попал на видео

Видео 360.ru: свалка загорелась в Видном

Мощный пожар начался на свалке в Видном. Как сообщил источник 360.ru, огонь охватил 300 «квадратов».

Возгорание потушили. Информация о пострадавших не поступала.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На записи видны языки пламени и огромные клубы черного дыма. В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся мусор на открытой местности.

«Бытовки не горят», — добавили в министерстве.

Ранее смертельный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Предварительная причина возгорания — использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

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