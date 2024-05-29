Тела матери и ее дочери нашли на пепелище в Башкирии

Мать с дочерью погибли во время пожара в частном доме в Башкирии

В Башкирии сгорел частный жилой дом. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального МЧС .

В ведомстве уточнили, что пожар произошел минувшей ночью в Абзелиловском районе в селе Аскарово. Бревенчатый дом практически выгорел дотла.

Прибывшие на место пожарные за полчаса потушили открытый огонь на площади почти в 100 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций спасатели нашли в спальне на полу и на диване двух погибших женщин — мать и ее дочь.

На место прибыли следователи, дознаватели МЧС и эксперт. Все причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Накануне в административном корпусе в ХМАО произошел мощный пожар. Пламя охватило 233 «квадрата». Жертвами возгорания стали три человека.