Крупный пожар на складе в Крыму локализовали | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 19:26 Крупный пожар на складе в Крыму локализовали МЧС: пожарные локализовали крупный пожар на складе в Крыму Пресс-служба МЧС

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Спасатели локализовали пожар в одноэтажном складе на площади 1000 квадратных метров в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На место ЧП прибыли 72 специалиста и 21 единица техники.

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Склад загорелся на улице Салгирной в селе Белоглинка Симферопольского района. Площадь пожара оказалась довольно значительной из-за сильного ветра и наличия в ангарах горючих материалов. Для борьбы с последствиями происшествия сформировали специальный штаб.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России напомнила о введении особого противопожарного режима, который начал действовать в 45 регионах страны. Он подразумевает запреты на посещение природных территорий и разведение костров.