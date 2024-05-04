Россиянам напомнили о запрете на костры во время особого противопожарного режима | 360°

Общество 04 мая 2024, 11:22 Россиянам напомнили о запрете на костры во время особого противопожарного режима МЧС России: особый противопожарный режим действует в 45 регионах Freepik

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Особый противопожарный режим действует в 45 регионах России. Он подразумевает запреты на посещение природных территорий и разведение костров на землях всех категорий, напомнила пресс-служба МЧС РФ.

Готовить пищу на мангалах и в барбекю на приусадебных участках можно, если скорость ветра не превышает 10 метров в секунду. Мангал следует расположить на расстоянии более пяти метров от строений, минимум 30 метров — от насаждений. Территорию предварительно следует очистить от листвы, сухой травы и горючих материалов в радиусе двух метров.

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С начала года очаги природных пожаров потушили уже в 80 регионах.

«Граждане должны с пониманием отнестись к установленным ограничениям и отказаться от посещения лесов и природных территорий в период особой пожарной опасности. В период действия особого противопожарного режима нарушители штрафуются. Инспекторы МЧС России не выписывают предупреждений», — предупредили в министерстве.

Штрафы при этом увеличиваются: для физлиц они составляют до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч, рассказал глава МЧС Александр Куренков.

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