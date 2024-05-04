Крупный пожар произошел на складе в Крыму | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 18:08 Крупный пожар произошел на складе в Крыму МЧС России: пожар на 1000 квадратных метрах случился на складе в Крыму Пресс-служба МЧС

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Одноэтажный склад загорелся в крымском селе Белоглинка (Симферопольский район). Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул на улице Салгирной. Информация поступила в экстренные службы в 16:39. На место направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу. По прибытию, в 16:45, обстановку разведали сотрудники газодымозащитной службы. Они установили, что горит одноэтажное складское помещение, площадь пожара сравнительно велика из-за «высокой горючей и ветровой нагрузки».

Пресс-служба МЧС

Специалисты создали штаб пожаротушения. Сил и средств для борьбы с огнем достаточно. На месте трудятся 60 спасателей, в тушении задействуют 14 спецмашин. Ведомство опубликовало фото с места происшествия.

Днем 4 мая пожар случился на складе в Москве. Загорелся бокс со стройматериалами на территории промышленного комплекса в районе Южное Чертаново. Огонь частично перекинулся на автосервис. Через час пожар удалось локализовать.