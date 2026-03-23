Сегодня 13:50 Крупный пожар на складе с горючими материалами в Ростовской области локализовали
Спасатели МЧС локализовали возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Пожар локализовали на площади 3000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», — заявили в ведомстве.
На месте продолжают работать 90 человек и 29 единиц техники. Группировку сил и средств на месте ЧП при необходимости увеличат.
Ранее жертвами пожара в многоэтажном доме в
центре Москвы стали три человека, еще несколько пострадали. Загорелись апартаменты в высотке на улице Николоямской, спасатели эвакуировали 20 человек. Причину происшествия выяснят с помощью экспертизы.
