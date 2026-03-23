Последствия пожара в центре Москвы, где погибли три человека, сняли на видео

Утром 23 марта в многоэтажном доме в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погибли три человека и еще несколько пострадали. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

Вспыхнула квартира в доме на улице Николоямской. Точную причину возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

На месте пожара работают правоохранительные органы и экстренные службы, сообщили в прокуратуре Москвы. Надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее стало известно, что в жилом доме в центре столицы на Новорязанской улице загорелись межэтажные перекрытия. Спасатели эвакуировали 20 человек.