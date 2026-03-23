В Ростовской области загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Днем 23 марта крупный пожар начался в Мясниковском районе Ростовской области. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как в воздух поднимаются клубы густого черного дыма. По словам очевидцев, пожар длится уже как минимум 40 минут.

Полыхает склад с горюче-смазочными материалами на улице Транспортной в селе Крым, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, огонь охватил три здания.

На месте ЧП работают пожарные, к тушению привлекли 60 человек и 17 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

Ранее стало известно, что при пожаре в центре Москвы погибли три человека. Загорелась квартира в доме на улице Николоямской. Причину происшествия установят с помощью экспертизы.