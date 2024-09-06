Крупный пожар на складах в Тульской области потушили

Пожар на складах в Тульской области полностью потушили утром 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось накануне на заводе в Узловой. Во вспыхнувших складских помещениях хранились емкости с моторным маслом.

К месту происшествия выехали восемь пожарных расчетов и автолестница. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние производственные здания.

«На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — уточнили в министерстве.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Петродворцовом районе Петербурга. Пламя охватило 300 квадратных метров. Пожарным потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание.