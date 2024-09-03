Спасатели 2,5 часа тушили крупный пожар на складе в Петродворцовом районе Петербурга

Мощный пожар охватил склад ночью в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на Краснофлотском шоссе. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

Спасателям потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.

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