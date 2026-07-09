Крупный пожар на складах разгорелся в Батайске в Ростовской области

Появилось видео с места крупного пожара на складах в Ростовской области

В Ростовской области загорелись два склада, огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что ЧП случилось в Батайске на улице Фермерская. Прибывшие на место пожарные выяснили, что загорелись деревянные поддоны и два складских помещения.

«Сухая и жаркая погода осложняют тушение. Для ликвидации пожара привлечены более 70 человек и 23 единицы техники», — заявили в ведомстве.

Ранее пожар случился в строительном торговом центре в Ижевске. Кадры с места тоже оказались в распоряжении 360.ru. По данным МЧС, площадь огня достигла 1250 квадратных метров, потом пламя локализовали. К тушению привлекли 46 человек и 13 единиц техники.