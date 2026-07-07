В Ижевске на улице Пойма загорелась строительная ярмарка. Видео

Очевидец: в Ижевске на улице Пойма загорелась строительная ярмарка

Строительный торговый центр загорелся в Ижевске. Кадры с места пожара есть в распоряжении 360.ru.

Как сообщила пресс-служба МЧС, площадь пожара по адресу: улица Пойма, 17 достигла 1250 квадратных метров. Затем его удалось локализовать. Позже произошло обрушение кровли по всей площади.

В тушении принимают участие 46 человек и 13 единиц техники. По заявлению администрации объекта, людей внутри нет.

На кадрах видно, что огонь бушует на территории одноэтажного открытого рынка. В стоящем рядом здании торгового центра языков пламени не видно.

Ранее в Ставрополе сутки тушили пожар на складе лакокрасочных материалов. Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.