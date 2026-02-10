Крупная авария оставила без тепла более 14 тысяч жителей Владивостока

Утром 10 февраля на теплосетях во Владивостоке произошла авария, без горячей воды и отопления остались более 14 тысяч жителей города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Подачу тепла приостановили на улицах Ладыгина, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова и 4-й Флотской. Там находятся семь общеобразовательных учреждений и 73 жилых дома.

Надзорное ведомство взяло проведение аварийно-восстановительных работ и расследование причин ЧП под свой контроль.



Администрация Владивостока в телеграм-канале сообщила, что причиной аварии в Советском районе стало возгорание трансформатора.

«В связи с аварией отключены две подстанции. Ряд потребителей остаются без электричества, идет переключение на резервные линии», — отметили в пресс-службе.

Ранее жители Воронежа пожаловались на регулярные отключения света в морозы.