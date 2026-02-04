Жители Воронежа пожаловались на регулярные отключения света в морозы

Тысячи жителей Воронежа сталкиваются с отключениями электричества и тепла. Ситуацию усугубляет то, что перебои возникают в двадцатиградусные морозы, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» .

Жители СНТ «Ближние сады» и «Дальние сады» рассказали, что неполадки начались в середине января, при этом почти во всех домах стоит электрическое отопление. Если света нет, то батареи быстро остывают, нет горячей воды.

Несколько раз жители оставались без электричества более чем на сутки, а 31 января отключение продлилось 36 часов. По данным канала, без света в -30 градусов остались примерно 10 тысяч домов. Несмотря на перебои со светом, власти не обеспечили людей генераторами и не организовали пункты временного размещения

Сейчас в районе ввели веерное отключение, электричество подают по очереди в разные СНТ.

«Дети, старики и инвалиды просто замерзают, из-за постоянных отключений перегорает техника, портятся продукты. Дети не могут учиться удаленно, потому что со светом пропадает интернет», — отметили жители.

Ранее трехдневный блэкаут произошел в Мурманске и ЗАТО Североморск, власти ввели режим ЧС. Электроснабжение восстановили 31 января.