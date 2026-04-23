В Махачкале разгорелся пожар в шестиэтажном доме

В Махачкале произошел пожар в многоквартирном шестиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

По данным спасателей, информация о возгорании квартиры в доме на Северо-Осетинской улице поступила на пульт дежурного в 22:25 по московскому времени. После прибытия служб выяснилось, что огонь охватил кровлю мансардного этажа, площадь пожара составила около 600 квадратных метров.

Для тушения задействовали силы и технику МЧС России: на месте работали 25 специалистов и семь единиц техники. Специалисты организовали эвакуацию жильцов. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Еще одно возгорание произошло днем в среду, 22 апреля, в многоквартирном доме в Благовещенске. В огне погибли три человека, среди которых был ребенок.