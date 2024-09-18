В подмосковном санатории загорелся спортзал

В санатории «Загорские Дали», расположенном в Сергиево-Посадском городском округе, загорелась крыша спортзала, сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. Огонь охватил тысячу «квадратов».
«Эвакуация не проводится», — уточнили в министерстве.
Открытое горение ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее спасатели потушили пожар в частном доме в деревне Логиново Павлово-Посадского округа. Обошлось без пострадавших. С огнем боролись 15 человек на четырех единицах техники.
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