В подмосковном санатории загорелся спортзал

В санатории «Загорские Дали», расположенном в Сергиево-Посадском городском округе, загорелась крыша спортзала, сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. Огонь охватил тысячу «квадратов».

«Эвакуация не проводится», — уточнили в министерстве.

Открытое горение ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее спасатели потушили пожар в частном доме в деревне Логиново Павлово-Посадского округа. Обошлось без пострадавших. С огнем боролись 15 человек на четырех единицах техники.