«Кровь, она еле дышала». Два человека попали под электрички в Подмосковье

Источник 360.ru: электрички сбили двух человек в Московской области

Электропоезда сбили двух человек в Подмосковье. О деталях происшествия рассказал 360.ru очевидец.

Оба наезда произошли с разницей всего в несколько минут. Первой пострадала пожилая женщина. Она попала под поезд между станциями Лось и Перловская.

Собеседник редакции в этот момент ехал в электричке. Она резко остановилась, затем мужчина увидел собирающуюся на улице толпу.

Люди собрались вокруг упавшей у железнодорожных путей женщины. Предположительно, она стояла слишком близко к путям, ее затянуло под поезд ветром.

«Поезд ее оттолкнул, и откинул в забор. На затылке кровь, она лежала на затылке, еле дышала, но не разговаривала, когда ей пытались вопросы задать. Потихоньку двигалась», — объяснил очевидец.

Почти сразу после этого поступило сообщение о еще одном происшествии на станции Гагаринская, где поезд также сбил человека. Его состояние неизвестно.

Ранее мужчина упал под поезд и погиб в московском метро.