Крокодил напал на мужчину и утащил его под воду

В Малайзии крокодил атаковал мужчину, переходившего деревянный мост, утащив его под воду. Об этом сообщило издание Malay Mail .

Рептилия напала на мужчину вечером 15 декабря, когда он направлялся в гости к брату. В тот момент он переходил реку по деревянному мосту. Мужчина успел позвать на помощь до того, как крокодил утащил его под воду.

«Тело жертвы было позже найдено членами его семьи примерно в двух метрах от места происшествия в 21:30 (по местному времени) того же дня», — уточнило издание.

На теле погибшего остались следы от зубов рептилии. Останки доставили в больницу для проведения вскрытия.

Ранее в Австралии бывший спортсмен Мерв Хьюз вытащил своего экс-соперника из реки, которая кишела крокодилами.

В октябре в Малави хищник растерзал рыболова на глазах у его друзей. До этого на Шри-Ланке крокодил напал на 60-летнего мужчину, который попытался перейти реку.