Крокодил съел пожилого мужчину

Крокодил напал на жителя Восточной провинции на Шри-Ланке, когда тот во время посиделки с друзьями попытался перейти реку. Очевидцы нашли лишь части тела 60-летнего мужчины, сообщил сайт Ada Derana .

Нападение произошло в округе Тринкомали. Мужчина выпивал с друзьями и в какой-то момент решил сходить домой за мясом. Для этого ему пришлось пройти через реку, где спрятался крокодил.

Впоследствии полиция нашла фрагменты тела погибшего и установила его личность. Крокодил съел 60-летнего мужчину из населенного пункта Гамунупура. Правоохранители отправили останки в морг и начали проверку.

Похожий случай произошел в Малайзии. Крокодил утянул шестилетнюю девочку под воду на глазах ее дедушки и подруг. Спасатели несколько дней искали тело в радиусе двух километров от места происшествия.