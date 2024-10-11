В Малави крокодил растерзал рыболова на глазах у его друзей

Крокодил растерзал 40-летнего рыболова Джеймса Дэйвсона на глазах у его друзей в округе Балака в Малави. Об этом сообщило местное издание Malawi24 .

Дэйвсон работал в болоте недалеко от реки Шире вместе с коллегами. Внезапно на него напал крокодил. Друзья стали кричать и звать на помощь.

Через какое-то время истерзанного Дэйвсона освободили от челюстей пресмыкающегося и отправили в больницу, но он умер от полученных ран и большой потери крови.

Ранее жителя бразильского штата Пара попыталась утащить на дно водоема гигантская анаконда, но он сумел высвободиться из захвата змеи, укусив ее в район головы.

А на Шри-Ланке крокодил съел пожилого мужчину, который во время посиделок с друзьями решил перейти реку, чтобы принести еще еды.