Криптобизнесмен Александр Долгих погиб в аварии с Lamborghini на севере Москвы

Mash: в ДТП с Lamborghini в Москве погиб криптобизнесмен Александр Долгих

Погибшим водителем Lamborghini Urus, который врезался в отбойник на севере Москвы, оказался криптобизнесмен Александр Долгих. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Предприниматель не справился с управлением в районе съезда с Международного шоссе на Ленинградское. После столкновения с отбойником иномарка перевернулась и загорелась.

Вместе с Долгих в машине находились еще три человека. Один из них погиб, двое получили тяжелые травмы. Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль столичная прокуратура.

